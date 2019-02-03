Otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinden Ahmet Çatal ve yanında bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesi Denizli-Antalya karayolu Dodurga Mahallesi Kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Denizli'den Antalya istikametine seyir halinde olan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Hakimlerinden Ahmet Çatal yönetimindeki 07 DHE 20 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Ahmet Çatal, M.Ç. ve K.Ç., otomobil içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye araç içerisinde bulunan yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplere teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.