Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ağır yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yöne gitmekte olan tırın dorsesine ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle metal yığınına dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sarayköy ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın'dan Denizli yönüne seyir halinde olan C.D. idaresindeki 20 AJM 266 plakalı otomobil, yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda önünde seyreden tırı geç fark etti. Adnan B. yönetimindeki 33 ZR 662 plakalı tırın dorsesine arkadan ok gibi saplanan otomobil, daha sonra yaklaşık 100 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

Kazaya ilk müdahaleyi, yoldan geçen diğer sürücüler yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kaza yerine giden itfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak, sağlık ekibine teslim etti. Durumu ağır ağır olan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Trafik ekipleri, herhangi bir ikinci kazanın meydana gelmemesi için yolda güvenlik önlemlerini aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik normal akışına döndü.