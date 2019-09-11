Otomobil tırın altına girdi: 1 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mestan Bozdağ (22) idaresindeki 20 RR 902 otomobil kontrolden çıkararak önünde seyir eden ve sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 35 NV 735 plakalı tırın altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Bozdağ ağır yaralandı. Bozdağ çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.