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Otomobilde mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Denizli’de bir sürücünün otomobilde unuttuğu yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de bir sürücünün otomobilde unuttuğu yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğe itfaiye ekipleri elleri ile su verdi.


Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 574. Sokak'ta 20 GA 934 plakalı otomobilden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, mahsur kalan köpeği kapısını özel ekipman kullanarak açtığı aracın içerisinden çıkardı. Hava sıcaklığının 38 derece olduğu kentte araç içerisinde bunalan köpeğe ilk olarak su verildi. Olayın ardından polis ekipleri aracın sahibine telefonla ulaşarak bilgi verdi. Sonrasında ise araç sahibi otomobilinin başına geldi.

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