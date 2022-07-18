Otomobile çarpan motosikletteki sürücü ağır yaralandı

Denizli'de elektrikli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada yere düşen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada E.K. (32) idaresindeki 20 AAH 638 plakalı otomobil ile K.A. (36) hakimiyetindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri kanlar içinde kalan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi için gözaltına alındı.