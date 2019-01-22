Otomobile levyeyle saldırdı

Denizli'de bir şahsın park halindeki bir otomobilin camını demir levyeyle kırması anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahalllesi'nde geçtiğimiz hafta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın başında görünen bir şahıs yavaş adımlarla park halinde bulunan 8 aracın yanına geldi. Ardından etrafı kolaçan eden şahıs daha sonra montunun içine kol kısmına sakladığı demir levyeyi çıkarak henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki beyaz otomobilin arka camına hızlı bir şekilde vurup uzaklaştı. Camı kırılan otomobilin sahibinin ise olayla ilgili şikayetçi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, şahsın tanınmamak için kapüşonla kafasını kapatması ve ellerinde eldiven olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Olay güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.