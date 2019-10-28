Otomobilin çarptığı 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Denizli'de yol kenarında yürüyen 17 yaşındaki genç otomobil çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiler göre, kaza, Çivril ilçesi Menteş Mahallesinde meydana geldi. Evine gittiği öğrenilen 17 yaşındaki Efekan Karaca'ya, iddialara göre Tevfik Oğuz idaresindeki 20 BJR 27 plakalı otomobil çarptı. Ardından Oğuz ve çevredekileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı Karaca'yı ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Karaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Oğuz jandarma tarafından gözaltına alındı.