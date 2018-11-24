Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Çameli ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çameli-Fethiye Karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve zihinden engelli olduğu öne sürülen Abdültalip Çağdaş'a (53), Mustafa E. idaresindeki 07 EZP 62 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre savrulan Çağdaş ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.