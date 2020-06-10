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Otomobilin motosiklete çarptığı an kamerada

Denizli’de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de otomobille motosikletin çarpıştığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada otomobilin çarptığı ve yaklaşık 10 metre sürüklendiği motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.


Olay, Pamukkale ilçesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Kutsel O., 20 BG 445 plakalı otomobili ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine giriş yapmak için döneceği sırada karşıdan gelen 20 AAE 928 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İsmi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisi ile yaklaşık 10 metre savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü PAÜ Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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