Otomobilin tavanını kesen itfaiye 6 kişiyi kurtardı

Denizli'de kontrolden çıkarak devrilen otomobilin içinde yaralanarak sıkışan 6 kişi, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Aydın'dan Denizli istikametinde giden Ömer Özer Yatkın idaresindeki 09 ZC 881 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karayolunun yanındaki tali yola devrildi. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığına bağlı ekipler zamana karşı bir yarış başlatarak otomobil içerisine sıkışan şoför Yatkın, yanında bulunan Arzu Yatkın, Murat Kandemir ve kimliği henüz belirlenemeyen 3 yaralıyı kurtarma çalışması başlattı. Özel ekipmanlar kullanarak otomobilin tavanını kesen ekipler yaralıları içeriden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.