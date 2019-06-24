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Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Denizli’de park halinde bulunan otomobilin tekerlek kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Denizli'de park halinde bulunan otomobilin tekerlek kısmında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 838. sokakta park halinde bulunan bir otomobilin ön tekerlek kısmına yavru kedi girdi. Otomobilden kedi sesleri geldiğini fark eden Nuri Yılmaz Gökçen ve arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan kediyi kısa bir operasyon ile sıkıştığı yerden kurtardı. Çocuklar yavru kediyi sevdikten sonra ise serbest bıraktı.

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