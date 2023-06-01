İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobille çarpışan 70 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ(İHA) – Denizli’den Uşak istikametine motosikletle giden 70 yaşındaki sürücü, otomobille çarpışması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.

DENİZLİ(İHA) – Denizli'den Uşak istikametine motosikletle giden 70 yaşındaki sürücü, otomobille çarpışması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetti.



Kaza, Çivril ilçesi Yukarı Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı üzerinde Uşak istikametine seyir halinde olan 70 yaşındaki Nail Çelik idaresindeki 20 APR 070 plakalı motosiklet ile Mustafa B.'nin kullandığı 46 AEN 957 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada Çelik ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Çelik'e yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 70 Yaşındaki Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.