Otomobille hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı; 8 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Buldan ilçesi Gülalan ve Dımbazlar Mahalleleri bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. idaresindeki 20 SV 954 plakalı otomobil ile A.K. kontrolündeki 20 BT 435 plakalı hafifi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta hurdaya dönerek savruldu. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri hafif ticari araçta bulunan aynı aileden 7 kişiyi Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne, otomobilin sürücüsünü ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yapılan çalışmaların ardından toplam 8 kişinin yaralandığı kazada kullanılamaz hale gelen araçlar yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.