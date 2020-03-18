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Otopark kavgasında yaralanan şahıs geçici hafıza kaybı yaşadı

Denizli’de otomobili park etme tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.

Denizli'de otomobili park etme tartışması kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Yediği yumruk sonrasında yere düşerek kafasını kaldırıma vuran bir vatandaş yaralanarak geçici hafıza kaybı yaşadı.


Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle beraber sürdüğü otomobili park etmek üzere bir pastanenin önüne gelen Özgür Ö., farklı bir aracın sürücüsüyle aynı yere park etmek istemesi üzere taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süre içerisinde sözlü tartışma yerini küfürleşmeye ve tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yüzüne aldığı darbe sonucunda yere düşen Özgür Ö, kafasını kaldırıma vurarak yaralandı. Yaralanan Özgür Ö.'nün görgü tanıklarının ifadelerine göre geçici hafıza kaybı yaşadığı ve birkaç dakika önce olan olayı hatırlamadığı öne sürüldü. Özgür Ö., sonrasında çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri ise Özgür Ö.'yü yaralandıktan sonra araca binerek kaçan 3 kişi yakalamak için çalışma başlattı.


Olayın ardından inceleme başlatıldı.

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