Otopside fark edildi, apartman karantinaya alındı

Denizli'de intihar eden üniversite öğrencisinin siyanür içtiği otopsi sırasında siyanürden etkilenen doktorlar tarafından fark edildi. Gencin intihar ettiği dairenin bulunduğu bina boşaltılarak karantina altına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir sitenin 4'üncü katında geçtiğimiz gün akşam saatlerinde yaşandı. Üniversite öğrencileri A.K, M.D, R.C, F. D, ve T.G, aynı evde yaşadıkları Pamukkale Üniversitesi (Paü) İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Ali Ç.'nin evde hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ali Ç.'nin intihar etmiş olabileceğini düşünen öğrenciler, apartman sakinleriyle Ali Ç.'yi hastaneye kaldırdı. Yolda hayatını kaybeden Ali Ç'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Yapılan otopside, siyanür maddesinden etkilenen doktorlar, gencin siyanür içerek intihar ettiğini belirledi.

Polis ekipleri, gencin siyanürü içtiği apartmanı boşaltarak karantina altına aldı.

AFAD ekipleri apartmanı inceliyor.