Oyuncak sektöründe yerli üreticilerin yüzü gülüyor

Türkiye'de son yıllarda iç pazarda bulunan ürünlerde kalite ve sağlık hassasiyetin oluşmasıyla yerli oyuncakçılara artan talep, satıcıların yüzünü güldürdü.

İşçilik, hammadde gibi birçok maliyetlerin düşük olmasında dolayı üreticilerin mal alımlarında rotalarını Çin'e yöneltmeleri Türkiye'de sağlıksız ve kalitesiz ürünlerin çoğalmasını beraberinde getirdi. Dünyanın birçok ülkesinde zehirli boya ve kanserojen gibi maddelerin oyuncakların içinde kullanılması ciddi sorunları da ortaya çıkardı. İnsan vücudunda başta damar, kalp hastalıkları olmak üzere birçok sağlık sorunu oluşturan Çin ürünlerindeki problemlere karşı devletin aldığı politikalar, son yıllarda etkisini iç piyasada göstermeye başladı. Çin'le rekabet edilen yıllarda kabus dolu zamanlar yaşayan Türk oyuncak sektöründe yerli üreticiler, son 15-20 yıldır hükümetin ithalattaki şartları yeniden düzenlenmesini oyuncak pazarında yerli hassasiyetinin oluşmasını sağladığını belirtti. Ülkemizde artan oyuncak fiyatlarının nedenini kalitenin yükselmesine bağlayan yerli üreticiler, yüzde yüz Türk malı olarak üretilen oyuncakların kalitesiyle, Çin malı oyuncakların önüne geçtiğini söyledi.

“Ülkemizde üretilen oyuncak çeşitleri günden güne artmaya başladı”

Ülkemizde 15-20 yıl öncesine oranla dünya çapında önemli oyuncaklar üretildiğini ve kaliteli ürünlerin piyasada fiyatları da etkilediğini anlatan oyuncak satıcısı Enver Dokumacılar, “2023 yılına yeni oyuncak çeşitleri ve güzel ürünlerle girdik. Tabi oyuncak fiyatlarından biraz artışta oldu. Bunun yanında ülkemizde üretilen oyuncak çeşitleri günden güne artmaya başladı. Kendi oyuncaklarımızı üretmemiz ürünün kalitesini artırdı ve bu durum güzel bir gelişmedir. Bir 15-20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda, ülkemizde şu anda çok güzel oyuncaklar üretebiliyoruz. Dünya çapında ürettiğimiz ürünleri ihraç bile edebiliyoruz. Gerek dünyada yaşanan krizlerden gerekse ülkemizdeki ithalat ürünlerindeki politikalardan dolayı fiyatlardan önemli bir yükseliş var” dedi.

“Ülkemizde kalitesiz oyuncak yok ve bu ise önemli politikalar sonucunda oldu”

Geçmiş yıllardan ülkeye getirilen kalitesiz ürünlerin artık piyasada çok fazla olmadığını ve bu yüzden de ülkemizde kaliteli ürünlerin standarttı arttığını dile getiren Dokumacılar, “100 TL'lik bir ürün şuan 200 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarda birebir artış gerçekleşti. Kendi ülkemizde oyuncak üretimi artıkça, üreticiye teşvikler sağlandıkça fiyatlar elbette düşecektir. Müşteri sayımızda biraz düşüş var. Ülkemizde kalitesiz oyuncak yok ve bu ise önemli politikalar sonucunda oldu. Eskiden cebinizdeki parayla Çin'den çerçöp istediğiniz kadar kalitesiz oyuncak getirebiliyordunuz. Şimdi artık ülkemizde bir kalite standarttı var. Tabi oyuncaklar, sadece kurdan, krizden ve dövizden fiyatları artmıyor. Üretilen ürünlerin kalitesi arttığı için bunun fiyata yansıması mutlaka oluyor” diye konuştu.