Oyunu annesiyle birlikte kullanan Başkan Yılmaz'dan demokrasi vurgusu

DENİZLİ (İHA) – Anneler Günü'nde oyunu annesiyle birlikte kullanan MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, “Sevgi, mutluluk ve huzur içerisinde yarınlara hep birlikte yürümeye devam edelim” dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri çerçevesinde oyunu Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi'ndeki Sağlık Meslek Lisesinde kurulan 2182 nolu sandıkta kullandı.

Anneler Günü'nde oyunu annesi Gülten Yılmaz ile birlikte kullanan Başkan Yılmaz, “Bugün Anne Günü. Bu anlamlı günde annemle birlikte oyumuzu kullandık. Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Ebediyete intikal eden annelerimize rahmet diliyorum. Tüm annelerimizin ellerini saygı ve hürmetle öpüyorum. Sevgi, mutluluk ve huzur içerisinde yarınlara hep birlikte yürümeye devam edelim” dedi.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ülkemize, milletimize, devletimize ve hemşehrilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gençlerimiz bugün geleceğini oyluyor. Demokrasiye inanarak, Cumhuriyetin 100. yılında milletimizin kazanımlarına, demokrasiye ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkarak, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak yepyeni ve daha güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Milletimizin kararı ve kanaatine saygılıyız. Biz milletimizin karar ve kanaatini nasıl yönde tayin edeceğine de gönülden inanıyoruz. Bu seçimlerin ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.