Özay Gönlüm düzenlenen online konser ile anıldı

Denizli'nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 21. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen online konser ile anıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ünlü halk ozanı Özay Gönlüm'ü vefatının 21. yılında da unutmadı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları Özay Gönlüm 21. Yıl Anma Programı düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden ile sanatçılar Duygu Çivril Yılmaz ve Ahmet Algün büyük halk ozanı Özay Gönlüm'ün birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin de katıldığı program Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları ile yerel televizyon kanalarından yayınlandı.

"Özay Gönlüm'ü eserleriyle yaşatacağız"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlili sanatçı Özay Gönlüm'ün aramızdan ayrılışının 21. yıl dönümü olduğunu belirterek, usta sanatçıyı eserleriyle yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu bu nedenle pandemi dolayısıyla programları online olarak düzenlediklerini kaydeden Başkan Zolan, "Pandemi nedeniyle evinde kalan vatandaşlarımıza hem keyifli zaman geçirtmek hem de değerli sanatçımızı anmak istedik. Denizli türkülerimiz dünyanın dört bir yanında söyleniyorsa bunun mimarı Özay Gönlüm'dür. Ruhu şad olsun” dedi.