(Özel) 2 asrı geride bıraktı halen ayakta

Denizli'de 2 asrı deviren çınar ağacı bütün ihtişamı ve görkemi ile yıllara meydan okurken, yaklaşık 220 yaşındaki ağaç bulunduğu yerin ise simgesi haline geldi. Pamukkale Belediyesi tarafından da koruma altına alınan ağaç özellikle bahar ve yaz aylarında mahallelinin vazgeçilmez buluşma noktası oldu.

Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi Kayalık Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacı yaklaşık 220 yılı devirmesine rağmen halen bütün görkemi ile ayakta. Osmanlı Devleti döneminde dikilen çınar ağacına aradan geçen 220 yıl içerisinde ise hiç dokunulmadı. Çevresinde onlarca imar planlamasına yapılmasına rağmen çınar ağacı her zaman bu planların dışında tutularak korundu. Mahallenin adeta simgelerinden birisi haline gelen çınar ağacı gösterişi ve güzelliği ile herkesin ilgisini çekiyor.

Pamukkale Belediyesi tarafından çevresine oturma bankı yapılan çınar ağacı bahar ve yaz aylarında mahallelinin buluşma noktası olduğu gibi aynı zamanda yoldan gelip geçenlerin de soluk almak, dinlenmek için oturdukları uğrak bir yer.

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyetini gören çınar ağacı sağlam duran gövdesi ile adeta birkaç asrı daha devirebileceği mesajını veriyor.

Ağacın yanı başındaki kaynak suyu çınarın can damarı oldu

Mahalleli ağacın asırlardır ayakta durmasını ise hemen yanı başında çıkan kaynak suyundan beslenmesine bağlıyor. Yaklaşık 70 yıl önce ağacın hemen yanından kaynak suyu çıktığını söyleyen mahalle sakinleri ağacın bol minareli bu sudan dolayı asırlardır ayakta kalmayı başardığına inandıklarını söyledi. Halen akmak devam eden kaynak suyu ise ağacın yanında oturmaya gelenlere hizmet veriyor.

220 yıllık ağaç hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Osman Bağlık, “72 yaşındayım. 60 senedir bunun çevresinde bulunuyorum. Benim eski yaşlardan duyduğuma göre 300 - 350 yıldan bahsediyorlar. Kesin olarak tabi bilemiyoruz. En az 300 yıllık olduğunu söylediler 70-80 yaşındaki kişiler. Böyle ağaçların bakılması, korunması, gelecek nesillere bırakılması gerek” diye konuştu.

Mahallenin bir diğer sakinlerinden Şevket Enekeci ise, “Bizden büyük olduğu kesin de, biz geldik geleli burada bu ağacı görüyoruz. Biz bu mahallede zaman zaman gelip yanında güneşleniyoruz. Suyun şırıltısı bir yandan, ağacın gölgesi bir yandan istifade ediyoruz. Zamanında dikenler dikmiş, biz de ondan faydalanıyoruz nimetlerinden. Ne güzel” dedi.