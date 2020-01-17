(Özel) 4 yavru köpeği çuvala koyup çöpe attılar

Denizli'de çuvala konularak çöp konteynerine atılan 4 yavru köpek hidrolik sistemli çöp toplama kamyonuna konulmadan son anda fark edildi. Yavru köpekler koruma altına alınırken, köpekler fark edilmeseydi hidrolik sistemli kamyonda ezilerek telef olacaktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Çivril ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde Kadir Akkoyun isimli temizlik görevlisi iki arkadaşı ile birlikte hidrolik sistemli kamyon ile çöp toplamaya çıktı. Akkoyun ve arkadaşları kamyonun arkasına bağladıkları konteynerden sesler geldiğini duyunca kamyondan indirerek konteyneri karıştırmaya başladılar. Akkoyun ardından sesin çuvaldan geldiğini duydu. Çuvalı açan Akkoyun ve arkadaşları 4 köpek yavrusu ile karşılaşınca adeta şok yaşadılar. Temizlik görevlileri sonrasında köpekleri çuvaldan çıkarıp belediyeye haber verdiler. Ardından yavru köpekler Ziya Kuzu isimli veteriner hekime götürüldü.

Kuzu kliniğe gelen köpeklerin muayenelerini yaparak rutin kontrollerini yaptı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yavru köpekleri çuvala koyup ardından çöpe atanların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.