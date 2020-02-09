(Özel) Alkollü sürücüyü beton duba durdurdu

Denizli'de park halindeki araca çarparak kaçan alkollü sürücüyü birkaç sokak ötede çarptığı beton duba durdurdu. Polis tarafından gözaltına alınan ve 412 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücünün dubaya çarptıktan sonra kazalı otomobille tekrar kaçmaya çalışması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. 20 PR 904 plakalı otomobilinin direksiyon koltuğuna alkollü bir şekilde oturan Yusuf K.T., Çaybaşı Cami yakınlarında park halindeki bir otomobile çarparak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye gelen polis ekipleri şahsın peşine düştü. Bu sırada izini kaybettirmek isteyen Yusuf K.T., 858 Sokağa girerek kaçmak istedi. Ancak alkollü sürücü bu defa sokak sonuna konulan beton dubalardan birine çarptı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, Yusuf K.T., dubaya çarptıktan sonra geri geri manevra yapmak isteyerek kaçmaya çalıştı. Her şeyden habersiz bir şekilde kaza olduğunu gören ve yardım için aracın yanına gelen çevredeki vatandaşlar ise ilerlemekte güçlük çeken otomobilin tekerleklerinden birinin yerinden çıktığını ve bu şekilde gidemeyeceğini söylemesi üzerine sürücü araçtan inerek bir süre beklemeye başladı. Tekerleği kontrol eden Yusuf K.T., tekrar araca binerek otomobili hareket ettirmek istedi. Fakat bu defa otomobil gitmeyince durmak zorunda kaldı.

Otomobilin bagajından mutfak tüpleri çıktı

Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri peşine düştükleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Birkaç dakika içinde yaşanan olayda gözaltına alınan Yusuf K.T.'nin yapılan kontrollerde 412 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün beton dubaya çarpması, kaçmaya çalışması ve polis tarafından gözaltına alınma anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, alkollü bir şekilde araç kullandığı için Yusuf K.T.'ye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Öte yandan, otomobilin bagaj kısmından 3 adet mutfak tüpünün çıkması ise dikkatlerden kaçmadı.