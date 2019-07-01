(Özel) Annesinin elini bırakıp yola çıkan çocuğa otomobil çarptı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesinin elini bırakıp yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan 5 yaşındaki çocuk yaralanırken, çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sevindik Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil seyir halindeyken, annesinin elini bırakıp sokak üzerinden aniden yola çıkan H.K.'ye (5) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler çocuğun yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan bir otomobil yola çıkan çocuğa çarpıyor, ardından çocuk metrelerce fırlıyor. Kaza sonrası çevredekiler çocuğun yardımına koşuyor.