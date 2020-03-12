(Özel) Baraj suları çekilince ortaya çıkan mezarlığa dua etmek için geliyorlar

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1967 yılında yapılan Derbent Barajı'nın suları altında kalan eski yerleşim yerindeki mezarlar, yıkılan yapılar ve cami minaresi kısmı kuraklık dolayısıyla sular çekilince gün yüzüne çıktı. Mahalle sakinleri ise suların çekilmesi ile tekrara ortaya çıkan ve akrabalarına ait olan mezarlara gidip dua etmeye başladı.

Buldan ilçesindeki Derbent Mahallesi 1967 yılında baraj yapılacağı için o dönem alınan bakanlar kurulu kararı ile mevcut arazisinin 10 kilometre ilerisine taşınarak yeniden kuruldu. Barajın yapılması ile eski mahalle ise sular altında kaldı. Barajın yapılması ile eski yerleşim yerindeki evler başta olmak üzere cami, okul ve mezarlık sular altında kaldı. Aradan geçen yıllarda bölgede baş gösteren kısmi kuraklık nedeniyle baraj suları çekilince eski Derbent Mahallesi'ndeki cami minaresi başta olmak üzere mezarlık ve yıkılan yapılar gün yüzüne çıktı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları yaklaşık 53 yıl sonra suların çekilmesi ile ortaya çıkan eski yerleşim yerini havadan drone ile görüntüledi. Görüntülerde cami minaresinin ve mezarların halen ayakta kaldıklarının görülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Hem baraja geliyorlar hem eski anılarını tazeliyorlar

Suların yüksek olduğu dönemlerde bazı vatandaşların balık tutmaya ve piknik yapmaya geldikleri baraj arazisi şimdi ise suların çekilmesi ile ortaya çıkan mezarlığa vefat eden akrabalarına dua etmek için geliyor. Suların çekilmesiyle yapıların ortaya çıktığını belirten Derbent Mahalle Muhtarı Yaşar Öz, “1967 yılında köy baraj olunca yeni Derbent Mahallesi taşınmış. Önceden burası baraj olmadan önce evler varmış. Baraj sebebiyle evler taşındı. Yıllar kurak gittiği için önceden baraj doluydu. Şu an barajın hali ortada barajda su yok sayılır. Minare, okul, mezarlık gün yüzüne çıkmış durumda. Köy dağıldığı için bazı vatandaşlarımız Sarayköy, Alaşehir ve İzmir taraflarına dağılmışlar. Köyde de insanımız var. Hem baraja geliyorlar hem eski anılarını tazelemek için eski köye kabir ziyaretidir, piknik amaçlı gelen vatandaşlarımız var. Balık tutmaya ise şu an su az olduğu için gelen az, çok aşırı gelen yok” şeklinde konuştu.