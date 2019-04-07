(Özel) "Beyaz cennet"te gün batımı turistleri mest etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale, yıla iyi bir giriş yaptı. Uzak Doğulu turistlerin yoğun ilgi gösterdiği beyaz cennette turistler gün batımını izlemenin keyfini çıkardı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, dört mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hierapolis Antik Kenti'ndeki yapıları, dünyada eşi benzeri olmayan beyaz travertenleri ve termal sularıyla 2500 yıldır insanlara şifa dağıtan Pamukkale, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ören yeri olan beyaz cennet, 2019 yılına iyi bir giriş yaparak ilk 3 ayda ziyaretçi sayısını yüzde 25 oranında arttırdı. Yıl boyunca 3 milyon turistin ziyaret etmesi beklenen bölgeye bu dönemde Uzak Doğulu turistler yoğun ilgi gösterirken, Alman ve Rus turistlerin ise önümüzdeki günlerde bölgeye akın etmesi bekleniyor.

“Unvanını kaybetmeyecek”

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin ören yerlerinde en çok ziyaretçi alan yer unvanını bu yıl da kaybetmeyeceğini belirterek, “Pamukkale ören yeri bildiğimiz üzere ören yerleri arasında en fazla ziyaretçi alan yer. Bu yıl da bu unvanını kesinlikle kaybetmeyecek. Baktığımız zaman da 2019'a çok iyi bir giriş yaptık. İlk 3 ayda yüzde 25'lik bir yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı artışını yakaladık. Mart ayına baktığımızda da bu artış yüzde 52'ler seviyesinde. Bu ziyaretçi artışlarıyla beraber 2019 yılı içinde yaklaşık 3 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

“Rus ve Almanlar yolda”

Bölgeye bu dönemde Uzak Doğulu turistlerin yoğu ilgi gösterdiğini ifade eden Şen, Alman ve Rus turistleri de önümüzdeki günlerde ağırlamaya başlayacaklarını dile getirerek, “Bu muhteşem manzarayı muhteşem kültürel UNESCO dünya kültürel mirasını gezmeye yerli ve yabancı misafirlerimiz çok büyük ilgi gösteriyor. Şu anda baktığımızda da Uzak Doğulu misafirlerimizin yoğun olarak bölgemizi tercih ettiğini görüyoruz. Yaz aylarından itibaren de Rus ve Alman misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız” diye konuştu.

Çinli turist Juan Liu ise, Pamukkale'de gün batımına hayran kaldıklarını söyledi.