İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

(Özel) Bu da saygılı hırsız

Denizli’de bir şahıs girdiği caminin elektronik yardım kutusunu kırarak 500 TL çaldı.

Denizli'de bir şahıs girdiği caminin elektronik yardım kutusunu kırarak 500 TL çaldı. Şahıs güvenlik kameralarına yakalanmamak için yardım kutusunu gören kamerayı da kırarak devre dışı bıraktı. Hırsızın bluetooth kulaklıklı olduğu ve camiye girerken ayakkabılarını çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.


Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki Hacıkaracalar Camii'nde meydana geldi. Geçtiğimiz hafta yaşanan olayda, camiye giren bir şahsın caminin elektronik yardım sandığı kutusunda biriken 500 TL'yi çalması anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kulağında bluetooth kulaklık olan şahıs camiye geliyor. Ayakkabılarını çıkaran şahıs bir süre camide geziniyor ve caminin yardım kutusunu fark ediyor. Ardından oraya doğru yönelen şüpheli kutuyu bir güvenlik kamerasının gördüğünü fark edince bu defa yönünü değiştirerek kameraya doğru gidiyor ve ardından kamerayı aşağı doğru eğip, kırarak devre dışı bırakıyor. Sonrasında ise yanında tornavida olduğu tahmin edilen şüpheli kutuyu bu tornavida ile kırarak içerisindeki 500 TL'yi çalıyor. Sadece birkaç dakika süren hırsızlık olayı vakit namazı için cemaatin camiye gelmesi ile fark ediliyor. Ardından cami imamı Mustafa Göker, güvenlik kameralarını izledikten sonra polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra şahsı yakalamak için çalışma başlattı.


Olaya tepki gösteren cami cemaati ise camideki bağış kutusunun kırılıp içindeki paranın çalınmasına tepki gösterdi. Vatandaşlar camiyi soyan kişinin hem kendi dünyasını hem de ahretini yaktığını ve büyük bir hata yaptığı için üzüldüklerini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.