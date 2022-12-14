Özel çocuklara her yaşta eğitim

Türkiye´de ilk Özel Eğitim Anaokulu açarak 0-36 aylık bireylere yönelik özel eğitim programı uygulayan Denizli'de eğitim alanını genişletti.

Denizli'de ihtiyacı olan çocuklar için sunulan erken çocukluk dönemi eğitim hizmetlerine 2009 yılında bağımsız anaokulu ile hizmet vererek, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bebeklik döneminden itibaren bu eğitimi alma imkanı sunulmuştu. Merkezefendi ilçesinde Oktay Mersin Anaokulunda uygulanmakta olan Erken Çocukluk Özel Eğitim Öğretim Programı, ikinci bir okul olarak Pamukkale İlçesinde Hüseyin Erikoğlu Anaokulu bünyesinde de uygulanmaya başlandı.

Ekim 2022 tarihi itibariye programın uygulandığı okula giden İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Denizli eğitimin her alanında ilklerin şehridir. 2009 yılında Türkiye'de bir ilk olarak ilimizde eğitim-öğretime başlayan Özel Eğitim Anaokulumuz bu alanda 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımıza ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim hizmetini yıllardır sunuyor. Okulumuzda sekiz özel çocuğumuza ve ailelerine erken çocukluk eğitim hizmeti sunuluyor. Öğrencimizin programdaki gelişimsel düzeyi temelinde amaçlar seçilip uygulamalar planlanırken, program ailenin evde uygulama yapması ve uygulamaların öğretmen tarafından desteklenmesine dayanıyor” dedi.