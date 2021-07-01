Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ile protokol yeniledi

İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Acıpayam Belediyesi ile imzaladığı belediye çalışanlarını kapsayan indirimli sağlık protokolü 2021 yılı Temmuz ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan; Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sevdiğimiz, uzun yıllardır gittiğimiz, hekimlerine güvendiğimiz bir hastane. Acıpayamlı vatandaşlarımızın da ağırlıklı olarak tercih ettiği bir yer. Acıpayam'a olan ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına başkan Dr. Şevkan'ı ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibinden birim sorumlusu Zeliha Şit protokolü imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.