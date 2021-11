Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Ata'yı Andı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri ve çalışanları her yıl olduğu gibi bu yıl da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için hastane önünde gerçekleşen törende bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'ncü yılında saygıyla anılıyor. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri ve çalışanları saygı duruşunda bulundu.

Eski Başhekim aynı zamanda hastanede Üroloji Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Süleyman Kayık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde O'nu anmak ve bir kez daha anlayabilmek için burada toplandık. Bizler; vatanını, milletini seven, sayan, Cumhuriyetimizin kıymetini her zaman bilen ve bilecek olan kişileriz. Bu bilinçle yetişmiş ve bu bilinci gelecek nesillere aşılamak için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye her zamankinden daha fazla önem vermeliyiz. O'nun fikirlerini, ülkemiz için gösterdiği gayretleri asla unutmamalı, unutturmamalıyız. Atamız'a minnetimizi her fırsatta dile getirmeli, bu minnet borcuyla davranmalı ve yılmadan, usanmadan bunu gelecek nesillere anlatmalıyız. O'nun emanetine sonsuza dek sahip çıkabileceğimizi umuyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve hasretle anıyorum. İyi ki O'nun evlatlarıyız" dedi.

“Atatürk bir milletin küllerinden doğmasını sağlamıştır”

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Dündar Güngör ise" Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan bedenen ayrılışının 83. Yıl dönümü. Bedenen ayrılışı diyorum çünkü o düşünceleriyle, idealleriyle, yol göstericiliği ve ileri görüşlülüğü 83. yıldır aramızda. Sizlerin de bildiği gibi Atatürk'ün bizlere çizdiği çağdaşlık yolunda genç nesillere onu ve ideallerini aktarmak için bizlere büyük görevler düşüyor. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir milleti ayağa kaldırmış ve bir milletin küllerinden doğmasını sağlamıştır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleşen tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.