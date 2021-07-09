Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Kale Belediyesi ile protokol yeniledi

İmzalanan protokolle belediye çalışanları ve birinci derece akrabaları olan anne, baba, eş ile çocukları muayene ve tetkiklerde geçerli indirimlerden faydalanabilecek.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, Kale Belediyesi ile imzaladığı protokol 2021 yılı Temmuz ayından itibaren bir yıl geçerli olacak. Söz konusu indirim protokolünün her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç; Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Kurumsal İletişim ekibine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum, bu protokol ile çalışanlarımız ve birinci derecedeki yakınları indirimli sağlık hizmeti alabilecekler, her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi adına başkan Sağınç'ı ziyaret eden Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibinden protokolü birim sorumlusu Zeliha Şit imzaladı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi söz konusu protokolü resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden duyurdu.