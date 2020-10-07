Özel Denizli Cerrahi Hastanesi profesör kadrosunu güçlendirdi

Denizli'nin köklü sağlık kuruluşlarından Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, profesör kadrosuna bir yeni isim daha ekledi. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanında ulusal ve uluslararası birçok önemli çalışmaya imza atan Prof. Dr. İlker Solmaz, hastane bünyesinde hasta kabulüne başladı.

2018 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisinden (GATA) emekliye ayrılarak, Hitit Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığında görev alan Prof. Dr. İlker Solmaz, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde göreve başladı.

1 Ekim'de hasta kabulüne başlayan Prof. Dr. Solmaz, Bel ve Boyun Fıtıkları, Bel Kayması, Omurga Eğriliği, Omurga - Omurilik Tümörleri başta olmak üzere Beyin Tümörleri, Beyin - Damar Hastalıkları ve Periferik Sinir Hastalıkları alanında birçok hastalığın tedavisi için Denizlililere hizmet verecek.

"Beyin ve Sinir Cerrahisi kadromuz daha da güçlendi"

Prof. Dr. İlker Solmaz'ın hastane bünyesine katılmasının Denizli için önemli bir adım olduğuna değinen Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Çelik, " İlker Bey gerek askeri hekimliğinden dolayı yoğun ve disiplinli çalışma şekli gerek kişiliği gerekse hastalarına olan yaklaşımı ile alanında oldukça örnek bir hekim. Beyin ve Sinir Cerrahisi kadromuz İlker Bey'in aramıza katılması ile daha da güçlendi. Kendisine tedavi olacak hastalarımız oldukça şanslı, şüphe duymadan tedavi olabilirler "dedi.

“Mesleki birikimimi Denizlililer için kullanacağım”

Denizli ve Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. İlker Solmaz ise, yeni görevine ilişkin şöyle konuştu:

"Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ailesinin bir parçası olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Beyin ve Sinir Cerrahisi alanındaki çalışmalarıma artık bu ailenin bir ferdi olarak Denizli'de sürdüreceğim. Mesleki birikim ve tecrübelerimi Denizlililere en iyi şekilde hizmet vermek için kullanacağım, hepimize hayırlı olmasını diliyorum"