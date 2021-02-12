Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde ikinci doz aşılar uygulandı

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde, Çin'den gelen Covid-19 aşısının ikinci doz uygulamalarına sağlık çalışanlarından başlandı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Ülkemizde ilk aşılar Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve kurul üyelerine uygulanmıştı. Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan aşı uygulaması kapsamında Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sağlık çalışanlarında ikinci doz aşılar uygulandı.