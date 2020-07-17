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Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden askıda ‘check-up' uygulaması

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sosyal girişim "Askıda Ne Var" ile yaptığı iş birliğiyle, kentte yaşayan öğrenciler için askıya ‘check-up’ bıraktı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi sosyal girişim "Askıda Ne Var" ile yaptığı iş birliğiyle, kentte yaşayan öğrenciler için askıya ‘check-up' bıraktı.


Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ürün ve hizmetlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulmasını sağlayan sosyal girişim "Askıda Ne Var" ile iş birliği yaptı. Hastanenin Kurumsal İletişim ve Pazarlama ekibi, Denizli'de yaşayan 3 öğrenci için askıya tam kapsamlı 3 check-up bıraktı. Proje, sosyal medya üzerinden gençlere açık olarak gerçekleşti. Kampanya sonunda check-up kazanan üniversiteli öğrenciler hastaneye davet edildi. Sabah saatlerinde tetkikler ile başlayan check-up süreci doktor muayeneleri ile öğle saatlerine kadar devam etti. Öğrenciler mevcut sağlık durumlarını yarım günde öğrenerek check-uplarını tamamlamış oldu.



“Gençlerin her zaman yanındayız”


Özel Denizli Cerrahi Hastanesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gençlerin her zaman yanındayız. Ürün ve hizmetlerin üniversite öğrencilerine ücretsiz sunulmasını sağlayan sosyal girişim 'Askıda Ne Var' ile yaptığımız iş birliği sonucunda askıya bıraktığımız check-up'larımızı Denizli'de yaşayan 3 öğrenciye hediye ettik. Öğrencilerimize sağlıklı ve mutlu günler diler, Askıda Ne Var ekibine teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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