Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden KADES uygulamasına destek

Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması sayesinde eşinden veya bir başkasından şiddet gören kadınların akıllı telefonlarına yüklediği bu uygulama ile konum bilgilerine tek dokunuşla 112 Acil Çağrı Merkezlerine ulaştırıyor. Bu sayede ihbar gelir gelmez en yakında bulunan ekipler hızlı bir şekilde olay yerine giderek kadınla irtibat kuruyor. Kadınları koruma amaçlı bu tarz projeler titizlikle takip edilirken, uygulama kurulduğunda beri binlerce kadın hızlı müdahale ile destek aldı.

Özel Denizli Cerrahi Hastanesi ise Denizli Valiliği ile İl Jandarma Komutanlığı'nın Denizli'de gerçekleştirdiği bilgilendirmelere katılarak KADES uygulamasına destekte bulunmak için harekete geçti. Hastanedeki kadın çalışanlar uygulama hakkında teker teker bilgilendirildi. Bilgilendirmeler sonrasında kadın çalışanlar uygulamayı indirerek projeye destek verdi. Kadın hastaların da bilgilendirildiği KADES uygulamasının broşürleri hastane içerisinde yer alan broşürlüklere koyuldu.