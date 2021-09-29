Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden Manga'ya sağlık desteği

Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Manga konserine sağlık desteği verdi. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi, sağlık ekipleri tarafından konser alanına giriş yapan çok sayıda vatandaşın ateşi ölçülerek, HES kodu sorgulamaları ve aşı kartlarını kontrolleri yapıldı.

Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konserde tüm vatandaşlar yapılan kontroller sonrasında içeriye alındı. Yapılan kontrollerde aşı kartı ve negatif PCR testi bulunmayan vatandaşlar konsere alınmadı. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan vatandaşlara ise en yakın sağlık kuruluşlarına gitmesi için yönlendirmeler yapıldı. Pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve dezenfektan uyarıları da hastanenin sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Evde Sağlık ekibi de konser sonuna kadar vatandaşların olası sağlık problemleri için önlem aldı. Denizlili gençleri eğlendiren ve sorunsuz geçen konser vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Bu ilgi karşısında Manga, yeniden Denizli'ye geleceğinin sözünü vererek konseri tamamladı.

Haziran ayından beri Haluk Levent, Tan Taşçı, Sagopa Kajmer ve son olarak Manga gibi ünlü isimlere sağlık desteği veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Cuma günü yine Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek Serdar Ortaç konserine de sağlık desteği verecek.