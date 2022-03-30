Özel Denizli Tekden Hastanesi'nin sağlık destekleri devam ediyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar'ın Denizli konserine sağlık desteği verdi. Sağlık ekiplerinin giriş kapılarında konumlandığı konser, sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Ekin Uzunlar, Denizli Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde konser verdi. Merkezefendi Spor Klübü'nün düzenlediği dayanışma gecesinde komedyen Ömer Akbaba'nın gösterisinin ardından ünlü sanatçı Ekin Uzunlar sahne aldı. Ünlü sanatçının hayranlarıyla dolduğu konserde, Özel Denizli Tekden Hastanesi tarafından sağlık desteği sağlandı. Konser alanının girişinde gelen konuklara dezenfektan ve maske dağıtan Denizli Tekden Hastanesi, giriş önünde açtığı stantta da broşür dağıttı. Konser boyunca kapılarda konumlanan Denizli Tekden Hastanesi hemşireleri, konukların sağlık sorunu yaşamaması için konser boyunca çeşitli önlemler aldı.

Denizli'de verdiği konserde kendi şarkılarının yanı sıra çeşitli şarkıları da seslendiren Ekin Uzunlar, büyük beğeni topladı. Karadeniz müziğinin dışında çeşitli şarkıları ve türküleri de seslendiren Ekin Uzunlar gelen hayranlarını hem hüzünlendirdi hem de coşturdu. Çaldığı kemençeyi hem darbuka hem de saz olarak kullanan Ekin Uzunlar, Denizli'li hayranlarına kemençe şovu yaptı. Denizlili hayranları sanatçıya eşlik ederken aynı zamanda Karadeniz türküleri ile horon oynadı. Denizlileri coşturan gece boyunca Özel Denizli Tekden Hastanesi sağlık desteği verdi.