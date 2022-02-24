İhlas Haber Ajansı

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Özel Egekent Hastanesi'ne organ bağışı teşekkürü

Denizli Özel Egekent Hastanesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında gerçekleştirilen organ bağışları nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.



Özel Egekent Hastanesi başhekimlik ve yönetimine, 2021 yılında yapmış oldukları kadaverik donör organizasyonları ile organ bekleyen hastalara umut olduğundan dolayı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin tarafından teşekkür belgesi verildi.



"Emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim"


Egekent Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Peker, "2021 yılında hastanemiz bünyesinde gerçekleşen organ bağışları dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildik. Bu süreçte yoğun bakım personellerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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