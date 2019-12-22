(?zel) Ege'nin dev projesi ?Honaz T?neli'nde sona yakla??ld?

Ege B?lgesi'nin dev projelerinden olan ve tamamland???nda Denizli'yi Antalya, Ankara ve Mu?la'ya direkt ba?layacak olan 2 bin 600 metre uzunlu?undaki iki t?pten olu?an ?Honaz T?neli'nin 2020 y?l? i?inde hizmete girmesi hedefleniyor.

T?nelin ge?ti?i da?dan zemine yakla??k 180 metre derinlikte olan t?nelde iki t?p bulunurken, Denizli-Ankara karayolundan ?ehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Mu?la karayoluna direkt ge?i?i sa?layacak ?evre yolu projesi i?inde yer alan Honaz T?neli'nin in?aat ?al??malar?nda sona yakla??ld?. T?nel in?aat? sona erdi?inde Ankara karayolundan Denizli ?evre

yoluna girecek olan ara?lar Honaz il?esinin Ovac?k Mahallesi'nde ba?layan 2 bin 600 metre uzunlu?undaki t?neli kullan?p k?pr?l? kav?ak ile Cankurtaran Mahallesi'ne ula?arak, ?ehir merkezini g?rmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Mu?la karayollar?na ba?lanacak. 4 y?l? a?k?n s?redir devam eden projenin 2020 y?l? ortalar?nda bitmesi hedefleniyor.

T?nelde i? kaplama beton ?al??mas? bitti, elektrik ve havaland?rma ?al??mas? devam ediyor

Ge?ti?imiz aylarda ???k g?rme t?reninin yap?ld??? t?nel t?pleri tamamen a??l?rken, yak?n zamanda da t?nelin i? kaplama beton ?al??mas? tamamland?. ?n?aat ?al??malar?nda sona yakla??lan t?nelde elektrik tesisat? ve havaland?rma gibi ?al??malarda h?zla devam ediyor. T?nelin yap?m i?ini ?stlenen y?klenici firmada y?zlerce i??i in?aat?n bir an ?nce tamamlanmas? i?in adeta canla ba?la ?al???yor. Honaz T?neli'nde di?er t?nellerde oldu?u gibi g?venlik a??s?ndan s?rekli kontrol? sa?lanan ve i?erisinde bar?nd?rd??? acil durum noktalar? da mevcut olacak.

T?nelde sona yakla??lan ?al??malar? ise ?hlas Haber Ajans? (?HA) drone ile havadan g?r?nt?ledi. G?r?nt?lerde dev projenin detaylar? daha net bir ?ekilde g?r?l?rken, da?lar?n adeta ilmik ilmik i?lendi?i de g?zler ?n?ne serildi.

??zellikle ?ehir i?i trafi?imiz ?ok ?ok rahatlayacak?

Honaz t?neli ile ilgili a??klamalarda bulunan Denizli B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Osman Zolan, Ankara-?zmir ?evre yolunun ?u anda faal oldu?unu, t?nelle Ankara-Antalya-Mu?la ?evre yolunun da aktif hale gelece?ini dile getirdi. Ba?kan Zolan, "?ehrimizin i? bulvar?ndan, caddelerinden ?ehirler aras? ge?i?ler art?k bu ?evre yollar? ?zerinden olacak. ?zellikle a??r tonajl? ara?lar?n ve transit ge?ecek olan ara?lar?n bu ?evre yolunu kullanmas?yla ?ehir i?i trafi?imiz ?ok ?ok rahatlayacak. Bizim de takip etti?imiz, bizim de bitmesini arzu etti?imiz ve ?ehrimize trafik anlam?nda, h?zl? ula??m anlam?nda ve konfor anlam?nda bir?ok g?zelli?i sa?layacak olan bir t?nelimiz, bir ?evre yolumuz. ?n?allah bu t?neli faaliyete ald???m?zda 2020'de Denizlimiz daha da rahatlam??, farkl? bir boyuta ge?mi? olacak" dedi.