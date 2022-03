Özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönelik projeler devam ediyor

Gerçekleşen programa Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mevlüt Şahin, Merkezefendi İlçe Millî Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Bütünleştirici Eğitim İçin Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Programı “Designing The Future With Gifted” Projesinin açılış toplantısı için bir araya geldik. Her alanda olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, Odalarla, Sektör Temsilcileri ile olan irtibatlarımız devam ediyor. Sahada kurduğumuz iyi ilişkilerin nicelik anlamında eğitime katkısını gördüğümüz gibi nitelik anlamında da kayda değer bir yol kat ettik. Bilim ve Sanat Merkezileri; üstün yetenekli olarak tabir ettiğimiz öğrencilerimizin bütünleyici eğitimlerinin yapıldığı, sadece akademik başarı olarak değil ayrıca; sosyal, kültürel ve 21. yy becerilerini kazandıkları eğitim ortamlarıdır. Proje kapsamında, eğitimler olacak ve kalıcı malzeme ve ekipman temin edilecek. Bilim Koridoru oluşturulacak ve yalnızca BİLSEM öğrencileri değil tüm öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Proje konusunda çok önemsediğimiz yurt dışı paydaşlarımız var. Öğrenci ve öğretmenlerimiz kendi alanlarında yurt dışı tecrübesi edindiği takdirde vizyonları ve bakış açıları gelişiyor. Eğitimde iyi örnekleri yerinde görme ve kendi proje ve fikirlerini küresel düzeyde tanıtma fırsatı da bulacaklar” dedi.

“96 saat arttırılmış gerçeklik ve modelleme konusunda eğitim alıyorlar”

Müdür Ekici, “Designing The Future With Gifted projesi, genel olarak Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılmasına yönelik teknolojik gelişmeleri takip edebilecek yöntemler ve uygulamaları sürdürülebilir şekilde geliştirmeyi amaçlanıyor. 186 bin Euro bütçeli projenin bütçesinin büyük bir çoğunluğu yurt dışı eğitim- öğretim ve kurs faaliyetlerini kapsamakta olup, bütçenin yüzde 20 kısmı ile de Merkezefendi BİLSEM'de ‘Bilim Koridoru' oluşturulması hedefleniyor. Oluşturulacak Bilim Koridorunda; uygulama ve teknolojik alanda üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilecek olup bu alanda da ilimizde bir ilke imza atılmış olacak. Projede, 12 öğretmen 3 idareci Koç Üniversitesinin Öğretim Görevlilerinin rehberliğinde toplamda 96 saat arttırılmış gerçeklik ve modelleme konusunda eğitim alıyorlar. Oluşturulacak Bilim Koridoru için 10 öğretmen 2 idareci yurt dışında iki ülkede geleceğin sınıfları ve MR konusunda eğitim alarak inceleme yapacak. Proje sonunda oluşturulacak bilim koridorunda diğer okullardan öğrenciler öğretmenleriyle randevu usulü gelip, uygulama yapabilecekler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Designing The Future With Gifted” Projesi'nin tanıtım sunumu gerçekleştirildi.