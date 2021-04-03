Özel eğitim kurumlarında görevliler kısıtlamadan muaf sayılacak

Böylelikle Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bireysel ve grup destek eğitimlerinin yüz yüze yapılmaya mevcut haliyle hafta sonlarını kapsayacak şekilde devam edecek.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirlerinde toplandı. Vali Atik başkanlığında gerçekleşen toplantıda Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün söz konusu yazısı doğrultusunda özel öğretim kurumlarına ilişkin eğitim ve uygulamalarda yeni değişiklikler yapıldı. Okullar dışındaki kurumlarda yüz yüze eğitim sınav uygulamaları kapsamında Özel öğretim kurumları tarafından yapılması planlanan bursluluk ve öğrenci kabul sınavlarının planlandığı şekilde hafta sonlarını kapsayacak şekilde yapılmasına, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bireysel ve grup destek eğitimlerinin yüz yüze yapılmaya mevcut haliyle hafta sonlarını kapsayacak şekilde devam edilmesine, karar verildi.

Öte yandan hijyen şartları kapsamında belirtilen kurumlarda yüz yüze eğitimlere, teorik ve uygulama sınavlarına katılacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin kurs ve sınav saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına oy birliğiyle karar verildi.