Özel eğitim öğretmenleri Denizli'de buluştu

Denizli'de özel eğitim öğretmenleri, mesleki gelişim semineri ve atölye çalışmalarında bir araya geldi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Pamukkale Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Anabilim Dalı'nın iş birliğiyle hayata geçirilen "Özel Eğitim Öğretmenleri Mesleki Gelişim Semineri ve Atölye Çalışmaları” Denizli'de yapıldı. İncilipınar Şehit Burhan Acar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki seminere; Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, akademisyenler, eğitim yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Seminerin ardından çalışmaya katılan 68 özel eğitim öğretmeni daha önceden gönüllü olarak seçtikleri konularda 3 ayrı sınıfta atölye çalışmaları gerçekleştirildi. “Özel Gereksinimli Bireylerde Problem Davranış Sağaltımı ve Davranış Değişikliği” konusuyla Doç. Dr. Emre Ünlü, “Özel Gereksinimli Bireylerde Cinsel Eğitim” konusuyla Dr. Özge Ünlü ve “Özel Gereksinimli Bireylerde Kavram Öğretimi” konusuyla Dr. Bora Görgün atölye çalışmalarında eğitici olarak bulundular. Seminer ve atölye çalışmalarının ardından etkinliğin amacına ulaşıp ulaşmadığı ve uygulamada karşılaşılan sorunları belirlemek üzere eğitim merkezi, eğiticiler, etkinlik programı ve uygulanan yöntemler ile ilgili görüşlerin alınmasına yönelik anket çalışması yapılarak tüm katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

“Mesleki çalışmaların yararının oldukça fazla olacağına inanıyoruz”

Özel Eğitim Öğretmenlerinin mesleki gelişimlerini artırmak amacıyla düzenlenen seminerin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, “Öğretmenlerimizin kendi branşları ile ilgili son gelişmeleri, yeni akademik yaklaşımları ve bakış açılarını gözlemlemek adına burada olmaları bizler için çok önemli. Eğitim alanında da tüm dünyadaki alanlarda olduğu gibi gelişim ve değişim devam ediyor. Özel eğitime gereksinim duyan bireylere hizmet veren öğretmenlerimizin verdiği emeklerin farkındayız. Öğrencilerimizin öğretmenlerimizden aldıkları eğitimin niteliği noktasında eğitici eğitimlerine de önemli bir ağırlık veriyoruz. Özellikle öğretmen-öğrenci-veli üçgeninde özel eğitim öğretmenlerimiz sürecin çok farklı parametrelerini birlikte yönetiyorlar. Bu sebeplerle bu tür mesleki çalışmaların yararının oldukça fazla olacağına inanıyoruz” dedi.