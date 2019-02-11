(Özel Haber) Denizli halinde biber 6, salatalık 5, patates 3 TL

İstanbul ve Ankara'da tanzim satışları bugün başlarken, Denizli halinde biber 6 TL, sivri biber 8 TL, domates 3,50 TL, salatalık 5 TL, kabak 5 TL, patlıcan 6,5 TL, soğan 3,5 TL, patates 3 TL'ye satılıyor.

Denizli'de hal esnafı sebze-meyve fiyatlarını düşürmek için Ankara ve İstanbul'da başlanan tanzim satışlarını değerlendirdi. Esnaf market ve pazarlardaki ürünlerdeki fiyat artışlarının kendilerinden değil aracılardan kaynaklandığını öne sürdü.

İşte hal fiyatları

Arz ve talebe göre fiyatların değiştiğini aktaran hal esnafı Muhammed Alan, hafta sonu ürünlerin az gelmesinden dolayı fiyatların yüksek olduğunu ancak bugün itibarıyla düşüş yaşandığını kaydetti. Hal esnafı olarak aldıkları ürünlerin üzerine masrafların payını koyarak satış yaptıklarını dile getiren Alan, 2 aydır üretimin az olmasından dolayı bir fiyat artışı yaşandığını ancak fiyatların önümüzdeki günlerde normale döneceğini belirtti. Bazı ürünlerin kendilerinden çıkışındaki fiyatları hakkında bilgi veren Alan, “Biber 6 TL, sivri biber 8 TL, domates 3,50 TL, salatalık 5 TL, kabak 5 TL, patlıcan 6,5 TL, soğan 3,5 TL, patates 3 TL.”

“Fiyatın hangi noktada katlandığına bakmak gerek”

Birçok ürünün fiyatında halden sonraki aşamada artış yaşandığını aktaran Türkiye Halciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Halil Öztürk ise, halde 3 TL'den satılan soğanın perakende satış yapan bir yerde 5-6 TL'den satıldığını gördüklerini ifade etti. Üreticiden tüketiciye yüzde 200-300 gibi afaki fiyat artışlarının olduğunu belirten Öztürk, fiyatın hangi noktada katlandığının iyi takip edilmesi gerektiğini vurguladı.