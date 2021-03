(Özel haber) Hakan Kutlu: "Yeni Malatyaspor maçı bizim için çok önemli"

Süper Lig'in 29. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak olan Yukatel Denizlispor'da Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımın fiziksel açıdan iyi olduğunu ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirtti. Kutlu, “Malatyaspor'un yaptığı açıklama da önemli ve onlar da kazanmak için geliyor. Bizim için de son derece önemli bir maç” dedi.

Denizlispor, yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugünkü antrenmanla tamamladı. Antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Hakan Kutlu, takımın durumunu ve Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Kutlu, “Biz göreve geldiğimizde moral motivasyon olarak ligin dibinde olduğu için düşük bir takım vardı. Biz göreve geldikten sonra 6 maç içerisinde kendi sahamızda oynadığımız Göztepe'yi ve Gençlerbirliği takımını yendik. Antalyaspor maçında ise şanssız bir gol yedik. 1-0 önde götürdüğümüz maçta. Ligin sonu yaklaştıkça elbette her maç final niteliğinde. Her takım için ve bizim için de çok zor. Ligin atındaki takımlar can derdinde, üstteki takımlar da şampiyonluğa oynayarak puan almak istiyorlar. Oyuncularımız deplasmanda kaybettiğimiz maçlarda dahi iyi bir futbol ortaya koydular. Gençlerbirliği maçında üstüne koyarak gidiyoruz demiştim. Deplasmanda Beşiktaş maçı çok zordu. Oyunun ilk 20 dakikasında gol yerken de üstüne koyan takımdı. Gol yedikten sonra zaten güçlü rakiple oynuyoruz oyun üstünlüklerini kabul ettirdiler. Malatyaspor'un yaptığı açıklama da önemli ve onlar da kazanmak için geliyor. Bizim için de son derece önemli bir maç. Oyuncular bilincinde ve yarınki maçta galip geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Tusha sağlıklı durumdaysa ilerleyen haftalarda ondan da faydalanabiliriz”

Mustafa ve Recep'in sakatlıkları olduğunu hatırlatan Kutlu, "Mustafa son maçta sakatlık yaşamıştı. Recep de daha öncekinde. Antrenmanlarına başladılar ve yarınki son durumlarına bakarak karar vereceğiz. Tusha ise bugün 3. antrenmanına çıkıyor ve uzun süren sakatlığı vardı. Sağlıklı durumdaysa ilerleyen haftalarda ondan da faydalanabiliriz. Psikolojik olarak düşük bir takım vardı. Bizden önce yaşamış oldukları şanssız sonuçlar vardı. Çocukların şu anki moral ve fiziksel durumlarının biz geldikten önceki duruma göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Her maça göre ayrı hazırlanıyoruz. Her takımın eksileri ve artı yönleri var. Futbolcularla paylaşarak ona göre hazırlıyoruz. Önemli olan moral motivasyon. Son 5-6 haftadır iyi oynayıp kazandığımız maçlar var. Yarınki maç bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.