(Özel Haber) Pamukkale yeni yıla hazır: Tüm oteller doldu

Yeni yıla Pamukkale'de girmek isteyenler Denizli'deki otelleri şimdiden doldurdu. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği beyaz cennette yılbaşı için doluluk oranlarının yüzde 100'lere ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de yılbaşı bereketi yaşanıyor. Yeni yıla Pamukkale'de girmek isteyen yerli ve yabancı turistler kentteki otellerin tamamını doldurdu. Doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kış turizminde ziyaretçilerin termal suların bulunduğu bölgeleri ve kayak merkezlerini tercih ettiğini aktardı. Pamukkale'nin yıl boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırladığını aktaran Başkan Şen, "Pamukkale termal ve tarihi özellikleriyle, tarih ve doğal güzellikleri bir arada taşımasıyla, bütün yıl yerli ve yabancı ziyaretçileri ciddi anlamda ağırlıyor. Bu yıl 2 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Pamukkale, yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. Bundan sonraki dönemlerde de özellikle yerle ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Pamukkale'nin büyüleyici atmosferinde mutlaka bulunmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.