(Özel) Katil zanlısı bıçaklayarak öldürdüğü gence böyle yardım etmeye çalıştı

Denizli'de sokak ortasında bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 26 yaşındaki gence katil zanlısının bıçakladıktan sonra yardım etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Aras (26) ile T.Y. isimli şahıs arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Y., yanındaki bıçakla Aras'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası T.Y., bölgeye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan T.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, katil zanlısının bıçakladığı Aras'ın yere düştüğünü görünce başucuna gelip yardım etmeye çalıştığı ortaya çıktı. T.Y.'nin bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan şahıstan da ambulansı aramasını istediği öğrenildi. Olayda hayatını kaybeden Aras'ın ailenin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ederken, Aras'ın cenazesinin otopsinin ardından yarın ailesine teslim edileceği belirtildi.

Kavga ve gencin bıçaklanma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Aras, T.Y.'nin kaldığı apartın önüne gelerek beklerken görülüyor. Aras bir süre bekledikten sonra T.Y. isimli şahıs dışarı çıkıyor. Karşı karşıya gelen Aras ile T.Y., birkaç saniye konuştuktan sonra birbirlerini tartaklamaya başlıyor. Ardından araya giren bir şahıs, ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Ancak ikili araya giren şahsa aldırmadan birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Sonrasında ise sokağa taşan kavgada T.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Aras'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 defa bıçaklıyor. Öfkenin de etkisi ile bıçaklandığını sonradan anlayan Aras, olayı ayırmaya çalışan şahsa bir şeyler söyledikten sonra T.Y.'ye el kol hareketleri yaparak olay yerinden ayrılmaya çalışırken bir anda yere yığılıyor. Aras, aldığı bıçak darbelerine sadece 20 saniye dayanıp yere düşüyor. Gencin yanına giden T.Y., sırtüstü çevirdiği gencin kolunu ve kafasını tutarak yardım etmeye çalışıyor. T.Y, kavgayı ayırmaya çalışan şahıstan da ambulansı aramasını istiyor.