(Özel) Mağazada alışveriş yapan çocuğu köpek ısırdı

Denizli'de annesi ile birlikte alışveriş yapmak için bir mağazaya giden 11 yaşındaki çocuğun elini sokak köpeği ısırdı. Çocuğun ailesi olayın ardından polise giderek mağaza yetkililerinden şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Merkezefendi ilçesinde ünlü bir markanın şubesinde yaşandı. Yasemin Öz, geçtiğimiz hafta sonu alışverişe yapmak için 11 yaşındaki oğlu Turan ve Nehir Öz ile birlikte ünlü bir markanın mağazasına gitti. Burada ikinci kata çıkan aile alışveriş yaparken, içeride bulunan bir sokak köpeği Tura'nın elini ısırdı. Eli sabunlu su ile yıkanan çocuk annesi tarafından Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada çocuğa pansuman yapılıp, kuduz aşısı vuruldu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine olayı anlatan ve çok korktuğunu belirten minik Turan, köpeği sevmek isterken bir anda havladığını ve elini ısırdığını kaydederek, “Annemlerle birlikte ikinci katta kendimize kıyafet arıyorduk. Merdivenlerden aşağı indik. Orada köpek vardı ve sevmeye yaklaşırken köpek birdenbire havladı ve elini ısırdı. Elimi hemen çektim korktum ve kaçtım sonrada annemlerin gelmesini bekledim. Sonra aşağı indik biz elimi sabunlu suyla yıkadılar ve hastaneye gidip aşı vurulduk” diye konuştu.

“Ben şikayetçiyim, bir köpeğin mağazanın içinde ne işi var”

Oğlu köpek tarafından mağazanın içinde ısırılan ve olayın şokunu halen atlatamadığını belirten anne Öz ise polise giderek şikayetçi olduklarını söyledi. Mağazada görevlilerin olaya rağmen kendileri ile ilgilenmediğini öne süren anne şunları söyledi:

“Mağazanın ikinci katındaydık. Çocuklar köpeği sevmek için yanaştılar. Ben o sırada asansör çağırıyordum. Köpeğin havlama sesini duydum. Yani görmedim oğlumun elini ısırdığını sonra baktım oğlumu göremeyince, merdivenlere baktım ve ağlarken gördüm. Eli kanıyordu ve ‘ne oldu' diye sordum. Bana ‘köpek ısırdı' dedi. Aşağıya indim ve mağaza görevlisine olayı anlattım ve ‘bu köpeğin burada ne işi var' dedim. Bana görevli ‘biz belediyeyi defalarca aradık gelip götürmediler biz çıkarmaya çalışınca da hayvan severler kızıyor' dediler. Elini sabunlu su ile yıkattırdılar onun haricinde başka hiçbir şey yapmadılar. Yani bir hastaneye falan götürelim demediler. Hastaneye götürdüğümüzde önce ısırılan yer temizlendi ve iğne yapıldı. Ben şikayetçiyim, bir köpeğin mağazanın içinde ne işi var?”

Yasemin Öz, hastane polisine başvurduktan sonra karakola giderek mağaza yetkilileri hakkında şikayetçi oldu.