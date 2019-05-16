(Özel) MEB'in yeni ara tatil uygulaması Pamukkale'ye yarayacak

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tatil düzenlemesinin, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale ile birlikte iç turizme yansımalarının olumlu olacağını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tatil düzenlemesini açıkladı. 2019-2020 çalışma takvimine göre, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandı. 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil olurken, 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ise ikinci ara tatil verilecek. Böylece sömestr ile birlikte 3 ara tatil olacak.

Yeni tatil düzenlemesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren Başkan Şen, uygulama ile Pamukkale ve çevresindeki otelleri, turizm merkezlerinin 1'er ay daha erken açılmasına ve geç kapanmasına neden olacağını kaydetti. Şen, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı açıklama turizmciler açısından da çok olumlu. Biz zaten turizmciler olarak bunu uzun zamandır dile getiriyorduk. Çok uzun yaz tatilinin belli bir aralıkta bölünmesi sömestr tatilinin nisan, kasım gibi aralıklarda da olması ile ilgili, yaz aylarında ki bu 13 haftalık tatilin 1'er haftalık dilimleri nisan ve kasım ayına kaydırıldı. Özellikle nisan ayının başında ve kasım ayının sonunda uygulanması da bölgelerimizdeki otellerin en azından 1'er ay daha erken açılmasına ve geç kapanmasına neden olacaktır. Ülkemizde özellikle iç turizme çok olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Hem öğrenciler için hem de veliler için bir dinlenme molası olacak. Hem de bu nisan ve kasım aylarında özellikle havalarında daha yeni soğumaya ve ısınmaya başladığı dönemde bölgelerimizdeki kültürel değerlerin ziyareti için de çok uygun hava şartlarına neden olacaktır. Biz Pamukkale bölgesine, Hierapolis, Leodikya, Tripolis bölgesine de çok sayı da yerli ziyaretçimizin geleceğine, okulların gezi düzenleyeceğine ve bunun da iç turizme çok iyi yansıyacağını bekliyoruz” diye konuştu.