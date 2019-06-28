(Özel) O cinayette kaymakamın çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı

DENİZLİ (İHA) – Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın 14 yaşındaki oğlu Safa İnan'ın ölümüyle neticelenen kavgada, kaymakamın ikiz çocuklarının ifadeleri ortaya çıktı. Kaymakamın ikiz çocukları, sosyal medyada tartışan B.Ç. ile Safa'nın kavga etmeden anlaştığını, olayın daha sonra gelen grupla yaşandığını söyledi.

Denizli eski Vali Yardımcısı, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın oğlu Safa Akif İnan yaşanan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından ifadeler de çıkmaya başladı. Olayın birinci dereceden tanığı olan kaymakamın ikiz çocuklarının ifadeleri de ortaya çıktı. Kaymakam Kemal İnan'ın ikiz çocuklarından Ahmet Burak İnan verdiği ifadede olayı anlattı.

"B.Ç., ‘birbirimizden özür dileyelim' dedi"

Kardeşi Safa ile B.Ç.'nin sosyal medyadan konuştuğunu duyunca, ikizi Mehmet Buğra'nın B.Ç.'yi telefonda aradığını söyleyen Ahmet Burak İnan, “Amfi park yanına konuşmak amacıyla çağırdı. B.Ç. ve arkadaşları geldi. O an için ellerinde hiçbir şey yoktu. Biz de arkadaşlarımız ile birlikte yanlarına gittik. Kardeşim Mehmet Buğra ile birlikte B.Ç.'ye hitaben, ‘Neden olaylar bu şekilde uzadı. Siz bizden küçüksünüz. Biz size dokunamayız. Bu işi kavga etmeden halledelim' dedi. B.Ç. de bize hitaben, ‘O zaman birbirimizden özür dileyelim. Bu iş burada bitsin' dedi. Tam aramızda anlaşmışken, onların yanına isimlerini bilmediğim 5-6 kişi geldi. Grupta bulunan ismini sonradan öğrendiğim A.S.K., çantasında bulunan, keskin tarafını görebildiğim bıçağı çıkartarak, kardeşim Safa'ya doğru koştu. Bıçağı sallamaya başladı. A.S.K.'nin kardeşimi göğüs kısmından bıçakladığını gördüm. Buna müdahale etmek istediğim sırada, aynı şahıs benim arkamdan gelerek sağ kalça kısmımdan iki ayrı yerden bıçakladı” diye konuştu.

Kavganın diğer tanıklarından Mehmet Buğra İnan ise ifadesinde, “Biz amfi parkta grup ile buluştuk. Ben gruba hitaben, ‘Arkadaşlar dağılın. Daha yaşınız küçük, burada kavga etmeye çalışmayın' dedim. B.Ç. ve yanında gelen arkadaşları dağılmaya başladı. O arada daha önceden görmediğim iki erkek şahıs geldi. Tahmini yaşları 18 yaşından büyüktü. Geldiklerinde beni ve arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Daha sonra A.S.K. isimli çocuk, hızlı adımlarla kardeşim Safa'ya doğru gelmeye başladı. Elindeki koyu renkli çantadan, kesici alet kısmını gördüğüm bıçak çıkardı. Safa'ya doğru koşmaya başladı. Ben de A.S.K.'ye bıçağı indirmesini söyledim. O esnada tam göremediğim kişi bana vurdu. Vurmasıyla yere düştüm ve kargaşada olayın geri kalan kısmını görmedim” şeklinde konuştu.

“Sakız çiğnediği için laf attı”

K.E. ise ifadesinde, “Ben B.'nin telefonundan, maktulün abisi ile görüştüm. Bu konu ne diye sorduğumda bana, küfürle cevap verdi. Sonrasında grubun yanında gittik. Karşı taraf bizi ‘Sizi öldürürüz' şeklinde tehdit ederek B.Ç.'nin üzerine yürümeye başladılar. Bizim peşimizden gelen çocuklardan bir tanesi A.S.K.'yi arayarak çağırdı. Benim bundan haberim yok. Olay o esnada aslında yatışmıştı. A.S.K., B.K. olay yerine geldi. Bizim yanımızda bulunan K. isimli bir çocuk sakız çiğnediği için karşı taraf laf attı. İ.S. de maktulün kafasına doğru tekme attı ve olay bu şekilde başladı. Karşı taraftan uzun boylu sakallı birinin üzerinden yere bıçak düştü. O bıçağı B.K. yerden aldı. Safa'nın karın bölgesine doğru sapladı. Ben net bir şekilde bıçaklayanın B.K. olduğunu gördüm” dedi.

“Sakız çiğneme dediler”

Suça sürüklenen çocuklardan B.K. ise ifadesinde, “Amfi parkta, K.E., A.S.K. ve tanımadığım 5-6 kişi vardı. Karşılarında da yine tanımadığım yaklaşık 10 kişilik grup vardı. Biz K.E. ile A.S.K.'nin yanına gittik. O sırada K.B. sakız çiğniyordu. Karşı gruptan yaşı büyük bir çocuk K.B.'ye küfürle hitap ederek, 'sakız çiğneme' dedi. Hepimize küfürlü konuştu. Sonrasında İ.S.'yi karşı grup aralarına alarak dövmeye başladı. O esnada biri bana yumruk attı. Ben de bunun üzerine arka cebimde bulunan bıçağı çıkartıp, bana vuran şahsın sol bacağına bir kere sokup çıkardım. K.E.'ye belindeki ekmek bıçağını çıkartmış. Ama K.E.'nin birine hamle yaptığını görmedim” diye konuştu.

B.Ç: "Biz özür dileyip anlaştık"

B.Ç. ise ifadesinde, taraflar ile özür dileyerek anlaştıklarını söyledi. Daha sonra olay yerine tanımadığı K.E.'nin arkadaşları olan şahısların geldiğini belirterek, "İki grup birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. Ben yanımdaki arkadaşımı tutup geri çekildim. Olay yerine sonradan gelen kişi, elinde bıçak ile Safa'nın abilerinden birisini sol bacağından bıçakladı. Sonra Safa'ya doğru ilerlemeye başladı. Ben o sırada olay yerinden kaçtım. Safa'nın ölümünden dolayı çok üzgünüm. Ben kimseye vurmadım. Kimseyi darp etmedim" şeklinde konuştu.