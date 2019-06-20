İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel öğrenciler aileleri ile doyasıya eğlendi

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’ndeki kursiyer öğrenciler ve aileleri, Babalar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

Denizli Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi'ndeki kursiyer öğrenciler ve aileleri, Babalar Günü etkinliğinde bir araya geldi.


Denizli Merkezefendi Belediyesine bağlı Engelsiz Yaşam Akademisi'nin düzenlediği etkinlikte, akademide eğitim gören engelli çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler ve aileleri ilk önce beraber yemek yediler. Daha sonrasında engelli öğrenciler babaları için özenle yaptıkları ‘Babalar Günü' hediyelerini verdiler, şiirler okudular. Şarkı eşliğinde öğrenciler babalarıyla dans ettiler. Hareketli müziklerde de dans ederek hünerleri sergilediler. Özel öğrenciler iki saat süren etkinlikte aileleri ile güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. Engelli öğrencilerin babaları, böyle bir etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.