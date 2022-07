Özel öğrenciler performanslarıyla alkış topladı

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi 2021-2022 eğitim öğretim dönemi, özel öğrencilerin 80'ler ve 90'lar konseptinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel gösteriler ile sona erdi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, Engelsiz Yaşam Akademisi'nde eğitim gören özel bireyler için yıl sonu etkinliği düzenledi. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler yeteneklerini sergiledi. 80'ler ve 90'lar temalı yıl sonu kutlamasında Akademi'nin özel kursiyerleri dans şov, bando, defile gösterileri ve dönemin sanatçılarını canlandırarak şarkı söyleyip geceye renk kattı. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'inde katılım sağladı program da özel öğrenciler büyük alkış topladı.

“Akademimizin bizdeki yeri çok özel”

Bir yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı özel öğrencilere teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bugün, bizler de onlar kadar heyecanlıyız. Engelsiz Yaşam Akademisi bizim projelerimiz arasında en özellerinden bir tanesi. Burada özel çocuklarımız eğitim görüyor. Engelsiz Yaşam Akademimizi her geçen gün geliştirmeye, yenilemeye gayret gösteriyoruz. Buraya gelen kursiyerlerimizin farklı farklı engelleri var. Yani eğitimlerimizi sadece genel olarak değil, bireysel olarak da sağlıyoruz. Hem bünyemizdeki çalışma arkadaşlarımıza hem de Halk Eğitim Müdürlüğü üzerinden ekibimize dahil olan sevgili öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Onlar bizim kıymetlimiz”

Öğretmenlerin özel öğrencilere yaklaşırken anne-baba gibi davrandığını belirten Başkan Doğan, “Öğretmenlerimizin kursiyerlerimizle olan ilgisi, sevgisi, onların gelişmelerine odaklanması, onlar üzüldüğünde, incindiğinde kendilerinin de o duyguları yaşadığı biliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak engelli bireylerin istihdamı konusunda çok hassasiyet gösteriyoruz. Onlar bizim kıymetlimiz. Onların her zaman yanındayız. 2019 yılında Engelsiz Parkı açtık. Muhakkak parklarımızda engelli çocuklarımız için bir oyuncağı oraya yerleştiriyoruz. Her birey ve her özel her birey aynı ekonomik sosyal-kültürel şartlara sahip değil. Bu anlamda dengeyi kurmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde ulaşım ve birçok destek sağladık. Sosyal yardımlarımız var gücüyle devam ediyor” dedi.

“Verilen emekler çok değerli”

Ailelere fedakarlıklarından dolayı teşekkür eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Bu ülkede engelli ailesi olmak çok zor. Ben de bir engelli babasıyım. Sizin yaptığınız bu güzel çalışmalar ve emekler çok güzel şeyler. Özel çocukları büyüttünüz ve topluma kazandırdınız. Gecenizi gündüzünüze katıp fedakârlık yaparak çocuklarınıza zaman ayırdınız. Çocuklarımız hem eğlenecekler hem de eğlendirecekler. Bu özel insanları ve aileleri burada buluşturan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.