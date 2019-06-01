(Özel) Otogarda bayram yoğunluğu

Denizli'de Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanıyor. Kentte çalışanlar ve eğitim gören öğrenciler tatillerini ailelerinin yanında geçirmek için geçirmek otogarın yolunu tutarken bazı vatandaşlar ise biletlerini tatil bölgelerine aldı. Otobüs firmaları ise yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı güzergahlara ek seferler düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. 9 gün sürecek bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, otogarın yolunu tuttu. Bazı vatandaşlar tatil için biletlerini deniz kıyısı yerlere alırken, özellikle öğrenciler de tatillerini ailelerinin yanına memleketlerine gitmek için bavullarıyla otogara akın etti. Otobüslerde bilet bulma korkusu yaşayanlar, biletlerini internet üzerinden günler öncesinden aldı. Otobüs firmaları ise, yoğun olan özellikle Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlere ek seferler düzenledi.

“Ek seferler düzenledik”

Otogarda bayram tatili yoğunluğu yaşandığını belirten şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firması yetkilisi Ali Yılmazer, bazı güzergahlara ek seferler düzenlediklerini ifade ederek, “Biz şu an da yolcuların ihtiyaçlarına cevap vermek adına elimizden geldiği kadar ilave seferler düzenledik. Şu an da bayram gelişi, büyük şehirlerden küçük şehirlere daha fazla yolculuk var. Diğer şehirlere çok yoğunluk yok. Yine de bir kalabalık olur biz de buna istinaden Ankara, İstanbul, İzmir'e gerekli ilave seferler düzenledik. Yolcularımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışıyoruz” dedi.

“Biletlerini internetten alıyorlar”

Yolcuların biletlerini genellikle internetten aldıklarını söyleyen Yılmazer, “Yolcularımız genelde otogara gelip biletlerini almıyorlar, interneti tercih ediyor yolcularımız. İnternetten istediği beğendiği koltuğu alma şansı daha fazla. Hata payı daha aza inmiş oluyor. Yolcularımız internetten bilet alımını daha yoğun bir şekilde yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar hatasız, kazasız, belasız bir bayram geçirmek için bütün çalışanlarımızla birlikte otogarda organize olduk. Bütün çalışanlarımız, yolcularımıza hizmet etmek için şu anda hazır bir vaziyette otogarda görev yapmakta” diye konuştu.

“Fiyat farkı olan tekli koltuklar tercih ediliyor”

Yılmazer, yolcuların genellikle fiyat farkı bulunan tekli koltukları tercih ettiklerini dile getirerek, “Tekli koltuklar daha çok tercih ediliyor. Tekli koltuklarda yanında kimse oturmadığı için daha fazla tercihe ediliyor. Bir de bu koltuklarımızda fiyat farkı var. İzmir-Denizli seferinde bilet fiyatı 45 lira ise tekli koltukta 49 liraya çıkıyor. Ankara- Denizli seferi bilet fiyatları şu anda 109 lira, tekli koltuk 115 liraya, İstanbul- Denizli seferleri 139 lirayken tekli koltuklarda 145 lira olarak fiyat farkı var. Yolcularımız bu durumu göz önüne alarak tercihlerini yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Bayramlaşmak için de eve gidiyorum”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Umut Akmeşe, bayram tatilini geçirmek için ailesinin yanına gittiğini kaydederek, “Dersler bitti final dönemini atlattık. Bayramlaşmak için de eve gidiyorum. Biletimi geçen hafta aldım. Baya kalabalık. Otobüste valizleri bile koyacak yer kalmamış. İnternetten aldım bileti. Daha ekonomik, yer bulmak için sıkıntı yaşamıyorum” ifadelerini kullandı.

“Biletimi erken aldım”

PAÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden Ebrar Sadıç ise, biletini erken alıp istediği bileti bulduğunu söyleyerek, “Kütahya'ya yolculuk yapıyorum . Bayramdan sonra okulda sınavlarım bekliyor. Otogardaki yoğunluk içinde baya kalabalık var, bayram tatili olduğu için. İstediğim bileti, buldum erken almıştım” diye konuştu. PAÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Gamze Yıldız ise, Denizli'den Bursa'ya gideceğini, tatil sonrası finaller ve bütünlemeler için geri döneceğini aktardı.